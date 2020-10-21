مدوار: “في حال قررت الترشح سأدخل بخطة مدروسة”

الرياضة
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مدوار: “في حال قررت الترشح سأدخل بخطة مدروسة”
بقلم كريم تيغرمت

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار أنه من حقه الطموح في الترشح لرئاسة الفاف، بالنظر لخبرته، وأقدميته.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص لتلفزيون النهار: “بعد ذهاب كل من أخي سعيد عليق، وصديقي محند شريف حناشي، أظن أنني أصبحت عميد رؤساء الأندية”.

وأضاف رئيس الرابطة: “وأنا هنا كرئيس رابطة منذ سنتين، وفي حال أردت الترشح سأحسبها جيدا وأترشح، فالطموح حق مشروع”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “بالخبرة التي امتلكتها من خلال ترأسي لأولمبي الشلف، وبعدها كرئيس رابطة أصبحت أحسن التمييز، فإن كنت أستطيع تقديم الإضافة، سأترشح بخطة مدروسة”.


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