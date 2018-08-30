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مدوار: “قادرون على إستنساخ التجربة التونسية في مراكز التحضير”

الرياضة
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مدوار: “قادرون على إستنساخ التجربة التونسية في مراكز التحضير”
بقلم إسماعيل عشاش

عبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن إعجابه بالمكان الذي سيقام فيه مركز تكوين الفاف بالطارف داعيا السلطات المحلية لتسهيل مهام المستثمرين الخواص لإستنساخ التجربة التونسية.

وقال :”قمنا اليوم بزيارة المنطقة التي تبعد أمتارا فقط عن مركز عين الدراهم الذي تختاره العديد من الأندية الجزائرية للتربص”.

وواصل :”سيكون من الرائع أن بناء مركز تحضير هنا، مما سيُمكن فرقنا من إدخار أموال كبيرة وتفادي مُغادرة أرض الوطن”.

وختم :”يجب على المسؤولين المحليين، أن يقوموا من جهتهم بتسهيل مُهمة الراغبين في الإستثمار في هذه المناطق الخلابة في بلادنا”.


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