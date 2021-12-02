مدوار: “قبل أن أعلن عن ترشحي لازم نحسبلها مليح”

أكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أنه مطالب بالتريث قبل إعلان ترشحه لعهدة جديدة من عدمه. كما نشط عبد الكريم مدوار ندوة صحفية صبيحة اليوم الخميس على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية للرابطة.

وقال مدوار، “قبل أن أعلن عن ترشحي من عدمه.. “لازم نحسبلها مليح”، أنا لست دخيلا على عالم كرة القدم”. كما تابع “لأنني بدأت مسيرتي كلاعب وكنت في المنتخب الوطني لصنف الأشبال، كما بدأت مسيرتي كرئيس نادي بقعة سحنون”. وهذا “من 1993 إلى 1997 في القسم الشرفي،ورئيس نادي جمعية الشلف سنة 1997، لذلك أنا أعرف كرة القدم كما ينبغي”.

كما أضاف مدوار “لا أتقدم للترشح هكذا فقط في تصريح إرتجالي، إذا كانت عندي حظوظ للنجاح سأتقدم”. وتابع “وجودي كرئيس للرابطة هو منصب تطوعي، لكنني لم أسلم من المنتقدين، اليوم نحن نعيش بعالم التواصل الاجتماعي ونشاهد الانتقادات”. “لكن الحمد لله شاهدنا تصويت أعضاء الجمعية العام بالإجماع على كل العهدات منذ 2018 ودون أي معارضة”.

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وشكر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم رئيس الاتحاد الجزائري السابق خير الدين زطشي و الرئيس الحالي شرف الدين عمارة.

وأبدى مدوار رضاه التام على ما قدّمه بمقر الفاف على هامش أشغال الجمعية العامة الإستثنائية للرابطة المحترفة قائلا: “أولا أشكر أعضاء المكتب الفيديرالي. والرئيس الأسبق خير الدين زطشي إلى جانب شرف الدين عمارة على الثقة الكبيرة”. وأضاف “زطشي وعمارة فوّضاني على رأس الرابطة رغم انتهاء عهدتي”.

كما قال أن المسؤولين عن الكرة الجزائرية كانا يدعّماه إلى أبعد الحدود “الثنائي دعمّني في عملي الذي قمت به”.

كما أكّد ان تعيين الرئيس الجديد ستكون وفق شروط منها “المكتب يباشر عمله بشكل عادي. مثلما كان ما عليه المكتب السابق، وسيتمّم العمل الذي قمنا ولا زلنا نقوم به إلى حد اللحظة”.

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