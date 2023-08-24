مدوار: “قرار اعتماد تقنية “الفار” في البطولة المحترفة عائد للمكتب الفيدرالي”

أوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن امكانية اعتماد تقنية “الفار” في الموسم الجديد من البطولة المحترفة، قرار يعود للمكتب الفيدرالي.

وصرح مدوار، على هامش سحب رزنامة بطوالة الموسم الجديد: “قرار الاعتماد على تقنية “الفار” في البطولة الوطنية عائد للمكتب الفيدرالي الذي يملك كل الصلاحيات”.

كما أضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “علينا التحلي ببعض الشجاعة واتخاذ القرار المناسب بالطريقة القانونية”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “تقنية “الفار” لن تكلفنا الملايير، هي قضية تنظيم، وتحديد صلاحيات، مع منح المهام لأهل الإختصاص”.