مدوار: “قضية اتحاد العاصمة أصبحت من الماضي”

الرياضة
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مدوار: “قضية اتحاد العاصمة أصبحت من الماضي”
بقلم كريم تيغرمت

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن قضية اتحاد العاصمة، أصبحت من الماضي، ويجب نسيانها والتفكير في المستقبل.

وصرح مدوار في هذا الخصوص، للتلفزيون العمومي الجزائري: “ما قام به فريق اتحاد العاصمة حق مشروع، ونحن نحترم قرارات الهيئات الكروي، سواء المحلية، أو الدولية”.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “أتمنى أن تقف الأمور عند هذا الحد، لأنه من غير المعقول أن نقول من خسر قضية عليه الرحيل إلى بيته، على كل فرد أن يتحدث في حدود مستواه”.

وتابع مدوار: “لكل شخص مبرراته في ما قام به، نحن نملك مبررات ما قمنا به، والتاس كان لها مبررات أخرى”.


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