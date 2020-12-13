مدوار :”قمت بدوري دفاعا عن المولودية ولهذا تقرر إعادة مُباراة بافلز”

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، في حديث مع “النهار أون لاين”، بأنه قام بدوره في الدفاع عن مولودية الجزائر، على مُستوى الكاف، بخصوص قضية مُباراة بافلز.

وأوضح الرجل الأول في “لا ليغ”، بأنه ونظرا لإستحالة التوجد في مقر الكونفيدرالية، فإن هذه الأخير قامت بإرسال مُقتراحتها بشأن القرار النهائي لمباراة العميد وممثل البنين إلكترونيا.

وقال :”بصفتي ممثلا للجزائر في لجنة تنظيم مُنافسات الأندية، فقد قمت بالتصويت لصالح فوز المولودية على البساط وتأهلها للدور القادم”.

ليُضيف :”لم يكن هناك إجتماع من الأساس، والكاف منحت ثلاثة إقتراحات، والأغلبية صوتت لصالح إعادة المُباراة”.

وسيكون زملاء بورديم، مُجبرين على مُلاقاة “الجواميس”، الأسبوع القادم لحسم تأهلهم ميدانيا، وتحدي الصفاقسي التونسي فيما بعد.