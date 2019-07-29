مدوار: كل الفرق التي تستقبل ستلعب في ملعبها حتى مباريات الداربي!

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن كل الأندية التي تستقبل ستلعب في ملعبها حتى ولو تعلق الأمر بمباريات الداربي.

وتحدث مدوار في تصريح حصري للنهار اليوم الإثنين على هامش الكشف عن رزنامة الموسم الكروي الجديد 2019-2020 قائلا:

“لا أرى مانعا بأن كل نادي يلعب في ناديه، وعندما ترى كاس إفريقيا أو كأس العرب أن كل نادي يستقبل في ملعبه، لا يوجد فرق كبيرة في الجزائر، بل يوجد فرق غنية وأخرى فقيرة”

“الرابطة تعمل على مساعدة الأندية، حيث قمنا بتسديد مستحقات الأندية المتعلق بحقوق البث لموسم 2017-2018 بالرغم من عدم دخولها لخزينة الرابطة، كما دفعنا تسبيق لحقوق 2018-2019، والرابطة الوطنية ستقف مع الأندية إلى آخر رمق”.