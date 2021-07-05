مدوار: “كل المباريات ستلعب تحت الأضواء الكاشفة وهذا هو الحل بالنسبة للفرق الرديفة”

أكد رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار أن المباريات المتبقية ستلعب بعد غروب الشمس بالنسبة للملاعب التي تحتوي على الأضواء الكاشفة، مع برمجة مباريات الفرق الرديفة ليلة مباريات الأكابر لتفادي اللعب تحت أشعة الشمس الحارة.

وتحدث رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار في تصريح للنهار، مؤكدا أن أشخاص يملكون مصالح ضيقة هم وراء زرع هذه الفتنة والمطالبة بتوقيف البطولة حتى يتم إلغاء الصعود والنزول والإستفادة من الجانب الشخصي.

“من المعتاد أن تنطلق البطولة الجزائرية في شهر أوت و تنهي في نهاية شهر مايْ أي 10 أشهر بـ 30 مقابلة، فما بالك الآن سنلعب 38 مقابلة في أقل من 9 أشهر أي من 28 نوفمبر حتي منتصف شهر أوت، ألا تعتقدون أنه أمر عادي في ظل ما يعيشه العالم من جرآء جائحة كورونا’.

وأضاف: “قمنا بتغيير توقيت المقابلات إبتداءً من الجولة المقبلة في الملاعب التي فيها الاضواء الكاشفة، كل المقابلات تلعب بعد المغرب، أما بالنسبة للرديف فسيلعبون ليلة مقابلة الاكابر في نفس توقيتهم”.

“لنلتفت جميعًا حول كرة القدم الجزائرية بدون كراهية و لا حقد ولا بغضاء ولا حسابات ضيقة من أجل الجزائر.”