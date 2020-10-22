مدوار: ” كورونا لم تعق ريال مدريد والسيتي.. الجائحة ليست غول”

اعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار أن كورونا لن تكون عائقا لإنطلاق الوسم الكروي الجديد.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص: “شاركت في 5 إجتماعات على مستوى الإتحاد الإفريقي، عبر فيديو كونفيرونس، وتحدثنا عن عدد اللاعبين الذين يمكن للفريق أن يؤجل مباراته، في حال تعرضهم للإصابة بكورونا”.

وأضاف: “هذه الأمور لا تعيق، وإلا لكانت قد أعاقت ريال مدريد، والسيتي، الجائحة ليست غول، هي في كل دول العالم، وإذا كانت الجزائر 200 حالة يومية، فالبلدان المتقدمة تسجل 60 ألف حالة يوميا”.

وتابع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار: “لي يخاف كورونا بزاف رايح يعيق المجتمع الجزائري”.