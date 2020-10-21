مدوار: “لا أخشى البرمجة ولا الإنتقادات”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار أن البرمجة، والإنتقادات لا تخيفه، بقدر ما يخيفه عدم احترام القوانين.
وصرح مدوار، في هذا الخصوص، لتلفزيون النهار”: “البرمجة والإنتقادات لا تخيفني، بقدر ما أخشى عدم تطبيق القوانين”.
وأضاف: “أخشى أيضا عدم تفهم رؤساء الأندية للبرنامج المسطر، خاصة فيما تعلق بالأندية التي ستشارك في المنافسات الإفريقية”.
وتابع رئيسالرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار: “هناك قوانين على الجميع احترامها وتطبيقا من أجل ضمان السير الحسن لكرة القدم”.
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