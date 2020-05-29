مدوار: “لا أملك أي علاقة مع تواجد سعداوي خلال الجمعية العامة للرابطة”

الرياضة
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مدوار: “لا أملك أي علاقة مع تواجد سعداوي خلال الجمعية العامة للرابطة”
بقلم يونس رزيق

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه لا يملك أي علاقة خارج الإطار الرياضي مع وكيل أعمال اللاعبين نسيم سعداوي.

ونزل رئيس الرابطة صبيحة اليوم الجمعة ضيفا على القناة الإذاعية الثالثة، أين تحدث قائلا:

” هناك تصفية حسابات وأنا أعرف هؤلاء الأشخاص بحكم التجربة كرئيس نادي، المشكل أننا أمام تصفية حسابات”.

“سأوضح لكم سبب تواجد “نسيم سعداوي” في الجمعية العامة للرابطة العام الماضي.. عقدنا أشغال الجمعية العامة في سيدي موسى، وماشي غير سعداوي لي دخل”.

وأضاف: “ماشي أنا لي عرضتو للجمعية العامة، ولست مسؤولا على كل من يدخل إلى سيدي موسى، أنا أعرف نسيم سعداوي بحكم أنه كان لاعبا سابقا في جمعية الشلف، وأعرف والده الذي كان صديقا لي منذ 20 سنة”.


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