مدوار: “لا تقارنونا بألمانيا وإسبانيا”

اعتبر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه لا مجال للمقارنة بين الجزائر والدول الأوروبية الي قررت استئناف المنافسات الرياضية.

وصرح مدوار، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأحد، عقب اجتماع وزارة الشباب والرياضة، الخاص بمناقشة امكانية استئناف المنافسة الكروية

صرح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم: “لاتقارنونا بألمانيا، وإسبانيا، فأنديتنا لا تملك منشئاتها ومرافقها”.

يذكر أن مسؤولي كرة القدم في العديد من البطولات الأوروبية سمحو مؤخرا بعودة الأندية للتدريبات، على غرار ألمانيا، اسبانيا، ايطاليا وغيرها، وسط اجراءات احترازية عالية.