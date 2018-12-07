مدوار: “لا علاقة لملف عنابة مع الفيفا ..وأتحدى من يقول أن المنتخب سيعاقب”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن ملف إتحاد عنابة سيعرف النور خلال الأسبوع القادم، وأنه لا يوجد أي خطر فيما يخص معاقبة المنتخب الوطني.

ونزل مدوار ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة أين تحدث عن مشكل الديون العالقة التي يعاني منها فريق إتحاد عنابة قائلا:

“كان هناك إجتماع بيني وبين زطشي، ورئيس لجنة الإنضباط بالإضافة إلى رئيس إتحاد عنابة..صراحة الملف شائك ونحن نبحث على إيجاد الحلول، وهناك إجتماع آخر مع إتحاد عنابة، وكل شخص “يدي حقو”.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق بالفيفا.. ولا بالمنتخب الوطني وكلها إدعائات وأقاويل كاذبة، وأتحدى من يقول أن المنتخب سيعاقب”.