مدوار :”لا كلام على استئناف الدوري الا بعد رفع الحجر الصحي”

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مدوار :”لا كلام على استئناف الدوري الا بعد رفع الحجر الصحي”
بقلم اسماعيل عشاش

اوضح رئيس الرابطة المحترفة بأنه لن يكون حديث عن العودة للمنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي.

وقال :”لن نتحدث عن عودة المنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي وصحة المواطنين اولى.

وواصل :”ننتظر الضوء الاخضر من السلطات العليا قبل القيام باي خطوة واتخاذ اي قرار”


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