مدوار :”لا كلام على استئناف الدوري الا بعد رفع الحجر الصحي”

اوضح رئيس الرابطة المحترفة بأنه لن يكون حديث عن العودة للمنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي.
وقال :”لن نتحدث عن عودة المنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي وصحة المواطنين اولى.
وواصل :”ننتظر الضوء الاخضر من السلطات العليا قبل القيام باي خطوة واتخاذ اي قرار”
اوضح رئيس الرابطة المحترفة بأنه لن يكون حديث عن العودة للمنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي.
وقال :”لن نتحدث عن عودة المنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي وصحة المواطنين اولى.
وواصل :”ننتظر الضوء الاخضر من السلطات العليا قبل القيام باي خطوة واتخاذ اي قرار”
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