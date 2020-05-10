مدوار :”لا كلام على استئناف الدوري الا بعد رفع الحجر الصحي”

اوضح رئيس الرابطة المحترفة بأنه لن يكون حديث عن العودة للمنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي.

وقال :”لن نتحدث عن عودة المنافسة سوى بعد رفع الحجر الصحي وصحة المواطنين اولى.

وواصل :”ننتظر الضوء الاخضر من السلطات العليا قبل القيام باي خطوة واتخاذ اي قرار”