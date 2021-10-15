مدوار: “لا مشكل بالنسبة لنا في عودة الجماهير إلى المدرجات لكن..”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن امكانية عودة الجماهير إلى المدرجات في الموسم الجديد من البطولة.

وأوضح مدوار، في تصريح للإذاعة الوطينة: “عودة الجماهير ليس من صلاحياتنا القرار الأخير في هذا الأمر يعود بالدرج الأولى للجنة الطبية المختصة، والسلطات الوطنية”

وأردف رئيس الرابطة: “إلى حد الآن لم نتلقى أي شيء رسمي، وفي حال قررت السلطات المعنية السماح بعودة الجماهير، فلا مشكل لدينا في تطبيق ذلك”.

وجاءت هذه التصريحات من عبد الكريم مدوار، قبل أيام قليلة عن انطلاق البطولة المحترفة، لموسم 2021-2022.

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