مدوار: “لا يجب وضع كل الأندية في كفة واحدة”

الرياضة
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مدوار: “لا يجب وضع كل الأندية في كفة واحدة”
بقلم كريم.تيغرمت

دافع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن الأندية الوطنية، بسبب ما تدين به من حقوق مالية.

وأبدى عبد الكريم مدوار، رأيه بخصوص الأندية المطالبة بالسماح لها بانتداب 5 لاعبين في الميركاتو الشتوي، بدلا من 3 لاعبين، مصرحا للإذاعة الوطنية

“لا يجب أن نضع كل الأندية في كفة واحدة، فيما يخص الإنتدابات الشتوية، فهناك أندية لا تملك ديون على مستوى لجنة النزاعات”.

وأضاف: “يجب أن نمنح الأندية حقوقها، قبل أن نطالبها بتسديد ما عليها من ديون، “خلصني وخوذ كراك”، فالأندية تدين لغاية اللحظة بحقوق البث التلفزيوني”.


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