مدوار: “لجنة الإنضباط لا تنتظر أوامر فوقية وستطبق القوانين”

الرياضة
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مدوار: “لجنة الإنضباط لا تنتظر أوامر فوقية وستطبق القوانين”
بقلم أمير بهلول

أكد “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، أن تأخر وصول تقارير محافظ اللقاء ومندوب الأمن جعل ملف مباراة البرج أمام سطيف مفتوحا.

وقال مدوار في تصريحاته للإذاعة الوطنية: “الجميع كان ينتظر في لجنة الإنضباط من أجل القيام بعملها، لكن تأخرت التقارير بسبب مرض محافظ اللقاء على حد علمي”.

وأضاف: “الحكم دون ما حدث أثناء المقابلة فقط والتقارير التي تكون خارج وداخل الميدان تكون من طرف محافظ اللقاء، ومندوب الأمن”.

وتابع: ” الملف يبقى مفتوح بسبب تأخر التقارير، اللجنة لا تنتظر في أوامر فوقية فهي تستمع لكل الأطراف وستطبق القوانين”.

وختم كلامه”: ” منافسة كأس الجزائر تابعة للاتحادية ونحن لسنا لدينا سلطة ولكن كرابطة محترفة نبقى متتبعين لكل الأمور”.


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