مدوار: لست حاقدا.. ولم أنتظر أي اتصال لكي أقرّر الترشح
ردّ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على الانتقادات التي طالته بشأن التأخر في تقديم ملف الترشح لتجديد عهدته.
وقال مدوار عن الطريقة التي سيعتمد عليها مستقبلا “التسيير سيكون باحترافية. و الاحترافية تتطلب التعاون مع كل المسؤولين”. تابعا “المكتب السابق بقيادة زطشي فوّضني لتسيير الرابطة ريثما تنظم جمعية عامة و المصادقة على كل شيء”. و “الأن أستطيع اتخاذ قرارات عكس الوقت السابق”.
كما أضاف مدوار “كنت أعمل تحت وصاية الفاف، ولم أكن اتعامل مع الوزارة مباشرة”. “لذا يجب التفكير في المستقبل لأنّه بعد أسابيع فقط سندخل في عام جديد”. و”لست حاقدا على الذين قدموا عريضة ضدي”.
في حين أردف الرئيس الأسبق لأولمبي الشلف “لم أنتظر لا الوزارة ولا الفيديرالية لكي أقرّر الترشح”. و أضاف مدوار “عكس ما تروّج له بعض الأطراف، أهداف الأشخاص باينين، وأنا أعي ما أقول”.
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كما رفضت لجنة الترشيحات لانتخابات الرابطة المحترفة لكرة القدم ملف الرئيس الأسبق لفريق وفاق سطيف عز الدين أعراب. وهذا بسبب عدم اكتمال الملف.
في حين أصبح عبد الكريم مدوار المرشح الوحيد لرئاسة الرابطة بعد رفض ملف عز الدين أعراب بانتظار قرار لجنة الطعون.
وأكد الرئيس السابق للرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أنه مطالب بالتريث قبل إعلان ترشحه لعهدة جديدة من عدمه.
كما قال مدوار، “قبل أن أعلن عن ترشحي من عدمه.. “لازم نحسبلها مليح”، أنا لست دخيلا على عالم كرة القدم”. وتابع “لأنني بدأت مسيرتي كلاعب وكنت في المنتخب الوطني لصنف الأشبال، كما بدأت مسيرتي كرئيس نادي بقعة سحنون”. وهذا “من 1993 إلى 1997 في القسم الشرفي،ورئيس نادي جمعية الشلف سنة 1997، لذلك أنا أعرف كرة القدم كما ينبغي”.
وأضاف مدوار “لا أتقدم للترشح هكذا فقط في تصريح إرتجالي، إذا كانت عندي حظوظ للنجاح سأتقدم”. ون أي معارضة”.
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