مدوار: لست حاقدا.. ولم أنتظر أي اتصال لكي أقرّر الترشح

ردّ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار على الانتقادات التي طالته بشأن التأخر في تقديم ملف الترشح لتجديد عهدته.

وقال مدوار عن الطريقة التي سيعتمد عليها مستقبلا “التسيير سيكون باحترافية. و الاحترافية تتطلب التعاون مع كل المسؤولين”. تابعا “المكتب السابق بقيادة زطشي فوّضني لتسيير الرابطة ريثما تنظم جمعية عامة و المصادقة على كل شيء”. و “الأن أستطيع اتخاذ قرارات عكس الوقت السابق”.

كما أضاف مدوار “كنت أعمل تحت وصاية الفاف، ولم أكن اتعامل مع الوزارة مباشرة”. “لذا يجب التفكير في المستقبل لأنّه بعد أسابيع فقط سندخل في عام جديد”. و”لست حاقدا على الذين قدموا عريضة ضدي”.

في حين أردف الرئيس الأسبق لأولمبي الشلف “لم أنتظر لا الوزارة ولا الفيديرالية لكي أقرّر الترشح”. و أضاف مدوار “عكس ما تروّج له بعض الأطراف، أهداف الأشخاص باينين، وأنا أعي ما أقول”.

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