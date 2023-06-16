مدوار: “لست نادما ولست السبب في توقيف منافسة البطولة”
رفع رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، المسؤولية عن نفسه، فيما تعلق بتوقيف منافسة البطولة في عدة مناسبات، موضحا أسباب ذلك.
وصرح مدوار، اليوم الجمعة، لللإذاعة الوطنية: “لست نادما على البرمجة الخاصة بالموسم الجاري، لأني لست مسؤولا عن ما حدث”.
وأوضح مدوار: “الموسم الحالي من البطولة شهد عدة تربصات للمنتخب الوطني للمحليين، داخل وخارج الوطن، تحسبا للشان”.
كما أضاف: ” المكتب الفيدرالي قرر دعم المنتخب المحلي خلال هذه التربصات، التي دامت في مجملها حوالي 80 يوم”.
وأردف: “الرابطة المحترفة أجبرت على توقيف البطولة الوطنية، لمصلحة المنتخب الوطني للمحلين الذي شارك في هذه الشان”.
وأضاف رئيس الرابطة: “بالإضافة لذلك قمنا بتأجيل عدة مباريات لفريق اتحاد العاصمة، الذي نهنئه على تتويجه القاري، بسبب مشاركته في هذه المنافسة”.
وتابع: “آخر أمر هو استدعاء الناخب الوطني جمال بلماضي، لخمسة لاعبين من البطولة المحترفة، ما أجبرنا على اتخاذ آخر قرار بتأجيل مباريات البطولة مجددا”.
وختم مدوار: “مهمتي هي تسير الرابطة المحترفة لكرة القدم، وفق القوانين التي يضعها الاتحاد الجزائري، الكاف، والفيفا”.