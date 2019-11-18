مدوار: “لست هنا لأظلم الناس أو للتعدي على القوانين”

الرياضة
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مدوار: “لست هنا لأظلم الناس أو للتعدي على القوانين”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، عن استيائه الكبير، من الإنتقادات الكبيرة التي تطاله باستمرار.

وصرح عبد الكريم مدوار، لتلفزيون “النهار”: “بعد أن أصبح المنتخب الوطني عائلة واحدة، الكل أصبح يركز على الرابطة الوطنية لكرة القدم”.

وأوضح: “الكل يحملني مسؤولية أي قرار يتم اتخاذه، سواء على مستوى لجنة الإنضباط، أو بخصوص البرمجة، أو حتى في حال إعلان فريق للمقاطعة، فأنا السبب”.

وأضاف: “أنا لست هنا لأظلم الأشخاص، أو التعدي على القوانين، رغم ذلك أقول أنني بشر ويمكنني أن أخطئ”.

وتابع مدوار: “في كل مكان يتم تداول إسم مدوار، في الراديو، الجرائد، في التلفزيون، كما نقول بالعامية “مرﭭتوها””.


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