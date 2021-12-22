مدوار للأنصار: ” التلقيح فرض عين.. ومن يرفضه يشاهد في التلفاز”!

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أن تلقيح الأنصار ضد فيروس كورونا يعتبر شرطا إجباريا مقابل الدخول إلى الملاعب خلال الموسم الكروي الجاري.

وتحدث مدوار عن عزوف الأنصار الجزائرية، بخصوص التلقيح ضد فيروس كورونا خلال الندوة الصحفية التي نشطها صبيحة اليوم الأربعاء على هامش الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة المحترفة لكرة القدم وقال:

“التلقيح ضد فيروس كورونا فرض عين!.. من لا يريد التلقيح عليه الاكتفاء بمشاهدة المباريات من على شاشة التلفزيون”.

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