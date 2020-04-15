مدوار للنهار:”تعليمات الدولة الجزائرية لمحاربة كورونا خط أحمر”

الرياضة
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مدوار للنهار:”تعليمات الدولة الجزائرية لمحاربة كورونا خط أحمر” صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عبد الكريم مدوار” أن تعليمات الدولة الجزائرية لمحاربة فيروس كورونا خط أحمر.

الرجل الأول في لاليغ قال في تصريحات للنهار اليوم الأربعاء:”سلامة الشعب الجزائري والحفاظ على صحته فوق كل اعتبار لهذا تعليمات الدولة الجزائرية لمحاربة جائحة كورونا خط أحمر”.

“عقود اللاعبين تبقى سارية المفعول حتى نهاية الموسم الرياضي 2019 /2020”.
“نحن ننتظر قرارات وزارة الصحة و بيان رئاسة الجمهورية ومن خلالهما بيان وزارة الشباب والرياضة القاضي بالرجوع إلى مزاولة النشاطات الرياضية أو تمديد الحجر الصحي”.

“لكي نحدد توقيت استئناف المنافسة وتحديد فترة التنقلات الصيفية و بداية الموسم الجديد”.


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