مدوار :”لم نتحصل على عائدات البث التلفزيوني منذ 3 سنوات”

كشف المكلف بتسيير شؤون الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن هيئته لم تعاني كثيرا من الناحية المادية، بسبب غياب المداخيل، منذ أشهر طويلة، ولكنه أكد بأنها بقيت واقفة رغم كل شيء.

وتحدث مدوار خلال الندوة الصحفية، التي عقدها اليوم الثلاثاء بالمركز الدولي للمؤتمرات قائلا :”لم نتحصل على عائدات البث التلفزيون لمدة ثلاث سنوات كاملة، كما أن الراعي السابق موبيليس، لم يُسوي حقوقنا الى حد الساعة، لم نتحصل عائدات منذ فترة طويلة”.

وأضاف في نفس الصدد :”رغم كل هذا إلا أن الرابطة صمدت، وسوت مُستحقات الجميع، من حكام ومحافظي المُباريات الى غاية آخر جولة”.