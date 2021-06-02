مدوار :”لم نتطرق في المكتب الفيدرالي لموضوع توقيف البطولة”!

فنذ رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار خبر توقيف البطولة المحترفة يوم تاريخ 30 جوان الجاري وإلغاء السقوط الى القسم الثاني مع صعود 4 اندية من قسم الهواة،وأكد مدوار في تصريح للنهار أون لاين اليوم الأربعاء أن اجتماع المكتب الفيدرالي الاخير لم يتطرق الى قرار توقيف البطولة وأن الأخبار التي تم تداولها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما هي إلا اشاعات وأنه لا يوجد أي شيء رسمي لحد الآن.

هذا وكانت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي قد تحدثت عن مقترح رئيس الإتحاد ال جزائري شرف الدين عمار بخصوص توقيف البطولة المحترفة يوم 30 جوان، مع الغاء السقوط و صعود 4 اندية من القسم الثاني ( اصحاب المراتب الاولى و افضل صاحب مركز ثاني)، مع إنشاء بطولة بفوجين الموسم المقبل 12 في كل مجموعة.

وقال مدوار في تصريح للنهار أون لاين: “تكلمنا في المكتب الفيدرالي السابق عن البرمجة التي تنتهي نهاية جويلية أو الأبوع الأول من شهر أوت على أقصى تقدير ، كما تكلمنا عن مراسلة الفاف التي تنص على إرسال أسماء الأندية المشاركة قاريا قبل تاريخ 30 جوان، لكن لم نتكلم على توقيف البطولة”.

وأضاف: ” هناك 6 إتحادات إفريقية طالبت من ا لكاف بتمديد مهلة إرسال أسماء الأندية المشاركة وننتظر رد الإتحاد الإفريقي، وانا عضو في اللجنة القارية وأتفائل بقبول طلب الجزائر”.