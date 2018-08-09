مدوار: “لم نفهم قرار بلدية المحمدية بخصوص ملعب الحراش”

تطرق عبد الكريم مدوار،رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، للمشاكل المختلفة التي تعانيها الأندية الوطنية، على غرار اتحاد الحراش، ومشكلة ملعب “01 نوفمبر”.

وضرب مدوار، مثالا بنادي اتحاد الحرش، وما يعانيه بخصوص ملعب الفريق، متسائلا: “اتحاد الحراش أين سيستقبل منافسيه هذا الموسم؟”.

وأوضح: “تلقينا موافقة بلدية المحمدية في استقبال اتحاد الحراش، لمبارياته بملعب “01 نوفمبر”، بعد موافقة لجنة معاينة الملاعب”.

وأضاف: “مسؤولي بلدية المحمدية، تراجعو في آخر لحظة، ولم نفهم قرارهم برفض الموافقة على منح الملعب، لإتحاد الحراش”.

وأردف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “أتمنى التوصل لحل في هذه القضية في أقرب وقتـ وهذا لمصلحة فريق اتحاد الحراش”.