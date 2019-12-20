مدوار: “لن تنطلق مرحلة العودة قبل إجراء كل المباريات المتأخرة”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن مرحلة العودة من البطولة المحترفة لن تنطلق قبل لعب كل المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب.

وصرح مدوار للإذاعة الوطنية: “غدا ستلعب الجولة الـ15 والأخيرة من المحترفين الأول والثاني، ويبقى لدينا العديد من المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب”.

وأضاف: “في الإجمال هناك 8 مباريات متأخرة، ولدينا مشكل مع برمجة المباريات المتأخرة لكل من نادي بارادو (4 مباريلات)، واتحاد العاصمة (3 مباريات)”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “لن تلعب الجولة الـ16 من مرحلة العودة، قبل إتمام كل المباريات المتأخرة من مرحلة الذهاب”.