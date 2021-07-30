مدوار: ” لن نلعب الجولات المتبقية إلى غاية تسوية المباريات المتأخرة”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن الأولوية ستكون لتسوية رزنامة الجولات المتأخرة، المتعلقة بمباريات شبيبة القبائل.

وتدخل رئيس الرابطة المحترفة صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الثالثة للحديث عن مصير البطولة بعد تحديد تاريخ 10 أوت كموعد للكشف عن الأسماء المشاركة في المنافسات القارية وقال:

“قرار إنهاء البطولة إلى آخر جولة إتخذ منذ شهرين، في حين أن إجتماع المكتب الفيدرالي الأخير حدد تاريخ 10 أوت لإختيار الأسماء المشاركة في المنافسات القارية”.

وأضاف: ” الأولوية الآن هي تسوية رزنامة المباريات المتأخرة، قبل إنهاء الجولات المقبلة لذلك لن تكون هناك بطولة يوم اثلاثاء المقبل”.