أكد “عبد الكريم مدوار” رئيس الرابطة المحترفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن لا يمكن تحديد سقف رواتب اللاعبين مطالبا مسؤولي الأندية على مراجعة حساباتهم.

وقال “مدوار”: لن يتم تحديد سقف رواتب اللاعبين، لربما سنعاين العقود فقط”.

وأضاف: “مثلا قد يكون الراتب مقدر بـ 30 الف دينار والبقاي يكون على منح فلا يمكن تقديم راتب مرتفع”.

وتابع: “على مسؤولي الأندية مراجعة حساباتهم، علينا تغيير الكثير من الأمور في الإحتراف”.

وختم كلامه: “أنا ضد الإحتراف الذي أتى في 2010، وأقولها للمرة الألف نحن لسنا أندية اقتصادية”.