مدوار: “لهذا السبب أجلنا الجولة الـ12 من البطولة”

كشف عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، الأسباب التي من أجلها تم تأجيل مباريات الجولة الـ12 من المحترف الأول.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص للتطبيق الرسمي لملودية الجزائر، خلال الزيارة التي خصّ بها الفريق أمس السبت، بمركز عين البنيان.

“أجلنا مباريات الجول الـ12، لعدة أسباب، أولها من أجل فريق مولودية الجزائر، وثانيا بسبب أشغال الجمعية العامة للفاف”.

وأضاف: “بعض رؤساء الأندية، أبدو رغبتهم في حضور أشغال هذه الجمعية العامة، وكذلك رؤساء بعض الرابطات، من اللذين كان مقررا أن يكون محافضي مباريات في هذه الجولة”.

وتابع مدوار: “تأجيل هذه الجولة ليست بالمشكلة الكبيرة، التي تستحق كل هذا التهويل، “المندبة كبيرة والميت فار”، التأجيل لن يؤثر على برمجة البطولة”.