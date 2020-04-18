مدوار: “لهذا السبب فشلت الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية”

أرجع رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، سبب اخفاق الأندية الجزائرية هذا الموسم في المنافسات الإفريقية، لنقص خبرة مسؤوليها الإداريين.

وصرح عبد الكريم مدوار، في حوار لموقع “العربي”: “الفرق التتي شاركت هذا الموسم، في المنافستين، هي اتحاد العاصمة، نادي بارادو، شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل”.

وأضاف رئيس الرابطة: “هذه الفرق تتشارك في شيء واحد، وهو امتلاكها مسؤولين حديثي العهد في كرة القدم، فالخبرة تبق مطلوبة في مثل هذه المواعيد، لأنها تصنع الفارق”

وتابع: “من الجانب الفني، الفرق الأجنبية المتأهلة ليست أحسن من أنديتا، وبالتالي، فإن التجربة التي يفتقدها الإداريون في الفرق الجزائرية في التعامل مع الهيئات الي تسير كرة القدم، جعلت أنديتهم تمر جانبا في هذه المنافسات”.