مدوار: “لهذا السبب لم يتم عقد الجمعية العامة الإنتخابية لحد الآن”

أوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه باقٍ في منصبه إلى غاية انعقاد الجمعية الانتخابية للرابطة المحترفة، كاشفا في ذات الوقت سبب تأخر انعقادها.

وصرح مدوار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “أنا باقٍ في منصبي، كمسير للرابطة المحترفة، إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الإنتخابية”.

وأضاف: “الجمعية العامة الانتخابية للرابطة المحترفة لم تعقد إلى حد الآن، لأن المكتب الفيدرالي لم يحدد موعدا لذلك”.

يذكر أن عبد الكريم مدوار، يواصل مهامه كمسير للرابطة المحترفة، رغم انتهاء عهدته، وهذا إلى غاية انعقاد الجمعية العامة الانتخابية.

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