مدوار: “لولا ضغط “الكاف” لكانت نهاية البطولة جد مشوقة”

اعتبر عبد الكريم مدوار رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، بأن ضغط الكاف، لتحديد الأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية أثر نوعا ما على ختام البطولة الوطنية.

وصرح مدوار، اليوم الجمعية للإذاعة الوطنية: “السقوط المبكر لشبيبة سكيكدة، وأهلي البرج، أثر نوعا ما على باقي المباريات”.

وأضاف: “لولا ضغط الكاف للحصول على اسماء الأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية، في أقرب فرصة، لكانت نهاية البطولة جد مشوقة لآخر جولة”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “القوانين أجبرتنا على منح أسماء الفرق المشاركة في المنافسة الافريقية في تاريخ محدد، ولم يكن أمامنا خيار آخر”.