مدوار: “لو استلزم الأمر التنازل عن كل ميزانية الرابطة فلن نتوانى عن ذلك”

اعتبر عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أن هيئته قامت بواجبها اتجاه الوطن، بالمساهمة بمبلغ 1 مليار سنتيم لمكافحة كورونا.

وصرح مدوار، للإذاعة الوطنية: “كسائر الرابطات الجزائرية، كان من واجبنا المساهمة بالرغم من أن الرابطة المحترفة لا تملك ممول”.

وأضاف رئيس الرابطة المحترفة: “ساهمنا بـ 1 مليار سنتيم، ولو توجب علينا منح كل ميزانية الرابطة لمكافحة هذا الفيروس، فلا مانع لدينا”

وتابع عبد الكريم مدوار: “لو كانت ميزانيتنا أكبر مما هي عليه، لساهمنا بمبلغ أكبر من 1 مليار سنتيم، في سبيل مكافحة هذا الفيروس”.