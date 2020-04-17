مدوار: “لو كان بلماضي مدربا في مونديال 1982 لبلغنا النهائي”

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مدوار: “لو كان بلماضي مدربا في مونديال 1982 لبلغنا النهائي”
بقلم يونس رزيق

أشاد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار بالناخب الوطني جمال بلماضي، مؤكدا على قدرته في الذهاب بعيدا بالخضر في حال التأهل إلى مونديال قطر 2022.

وأجرى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار حوارا مطولا مع موقع العربي الجديد القطري، اين تحدث عن الناخب الوطني جمال بلماضي قائلا:

” أظن أنه لو كان مثل جمال بلماضي في المنتخب الذي شارك في كأس العالم 1982، لكنا قادرين على الذهاب بعيداً حتى إلى نصف نهائي أو نهائي المنافسة، بالنظر إلى قيمة اللاعبين التي كنا نملكهم في ذلك الوقت، وهذا مع احترامي للجهاز الفني الذي كان موجوداً حينها”.


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