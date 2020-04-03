مدوار : “لو يتطلب الأمر نتبرع بكل أموال الرابطة لمواجهة فيروس كورونا”

أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار أن هيئته مستعدة للتبرع بكل أموالها من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتحدث مدوار عن تبرع الرابطة بمبلغ مليار سنتيم عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الرابطة كسائر الرابطات الجزائرية لكرة القدم، يجب أن تساهم بالرغم من أننا لا نملك مداخيل، إلا أنه قررنا المساهمة لمواجهة هذا الوباء، ولو تطلب الأمر التبرع بكل أمول الرابطة، لمواجهة هذه المصيبة ولا مجال للتريث”

وأضاف: “لو كانت ميزانيتنا كبيرة كنا سنتبرع بأكثر من هذا المبلغ، واللي ماتو ربي يرحمهم إن شاء الله”.

وبخصوص الأشخاص الذين يتحدثون بإسم الرابطة المحترفة لكرة القدم عن مصير البطولة في ظل الحجر الصحي قال مدوار:

“المادة الإعلامية نقصت، والكل يتساءل، في بعض الأحيان الناس تقول أننا سنلجأ إلى موسم أبيض ولتفادي كل التأويلات أكدنا أنني أنا وبلقيدوم فقط من يحق له التكلم عن مصير البطولة، بما أن الآفاق المستقبلية مبهمة، ونحن نشاهد تفاقم الوضع، وإنتشار الوباء تصاعدي، وما علينا إلا الإمتثال بقرارات وزارة الصحة، وبعدم التجمعات أكثر من إثنين، وما علينا إلا التوعية ، اما كرة القدم، على مرور الزمن من 62 إلى اليوم كانت هناك عدة أزمات، على سبيل المثال عندما أشرفت على فريق أولمبي الشلف سنة 1997 إنطلقنا في البطولة يوم 1 ديسمبر، لكن عندما ترجع الحياة إلى وضعها الطبيعي سنتحدث على وضع كرة القدم، لا يمكن الحديث عن كرة القدم والناس تموت، اليوم نتكلم عن التضامن ، وروح عاون الفقير، وأعطيلو باش ياكل، الصدقة تجوز في المقربين والعائلة تاعك”

“لكل مقام مقال، عندما نشاهد الوباء ينقص، ماراناش رايحين نطلعو للقمر، وسنجد الحلول حاليا نتكلم من أجل البقاء في ديارنا، ونتكلم على الأطباء الذين يقوموا بعملهم من أجل إيصال المعلومة الصحيحة للمواطن”.