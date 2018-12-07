مدوار :”لي عندو مُشكل يروح للعدالة”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار :”لي عندو مُشكل يروح للعدالة”
بقلم إسماعيل عشاش

وجه رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، إنتقادا حاد لبعض مُسيري الفرق المحلية، لأنهم يسعون للتغطية على أخطائهم.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الاولى :”بعض المُسيرين يتحجج بالمشاكل المادية وتعرض فرقهم للظلم، وينتقدوننا لكي يتخلصوا من ضغوطات أنصارهم”.

وأضاف :”هذا أمر مؤسف، والتصريحات النارية لا تخدم أي طرف، وعلينا التحرك للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، بأسرع وقت”.

وختم بالعامية :”لي عندو مُشكل يروح للعدالة.. ولجنة الإنضباط ستواصل عملها ولن تتردد في مُعاقبة من يُخالف القانون، دون تردد”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com