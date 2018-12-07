مدوار :”لي عندو مُشكل يروح للعدالة”

وجه رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، إنتقادا حاد لبعض مُسيري الفرق المحلية، لأنهم يسعون للتغطية على أخطائهم.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الاولى :”بعض المُسيرين يتحجج بالمشاكل المادية وتعرض فرقهم للظلم، وينتقدوننا لكي يتخلصوا من ضغوطات أنصارهم”.

وأضاف :”هذا أمر مؤسف، والتصريحات النارية لا تخدم أي طرف، وعلينا التحرك للحد من هذه التصرفات غير المسؤولة، بأسرع وقت”.

وختم بالعامية :”لي عندو مُشكل يروح للعدالة.. ولجنة الإنضباط ستواصل عملها ولن تتردد في مُعاقبة من يُخالف القانون، دون تردد”.