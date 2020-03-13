مدوار: “ماحدث في مباراة البرج وسطيف هو تهور من أشباه المناصرين” !

الرياضة
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مدوار: “ماحدث في مباراة البرج وسطيف هو تهور من أشباه المناصرين” !
بقلم أمير بهلول

أكد “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، أن ما حدث في مباراة أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف هو تهور من أشباه المناصرين.

وقال مدوار في تدخله للإذاعة الوطنية: “نحن متأسفين للغاية لما وقع في مباراة أهلي برج بوعريرج ووفاق سطيف، فريقين جارين وعلاقتهم كانت من حسن إلى أحسن ورئيسين أصدقاء”.

وأضاف: “الشيء الذي وقع هو تهور من أشباه المناصرين، فيه خسائر مادية وبشرية وهناك أشخاص موفقين في مباراة لكرة القدم”.

وتابع: “نحن ندين بشدة هذه التصرفات، وشاهدنا خراب في الأرضية وممتلكات المناصرين وحتى لمن كانوا في جوار الملعب”.


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