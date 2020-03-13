مدوار: “ماحدث في مباراة البرج وسطيف هو تهور من أشباه المناصرين” !

أكد “عبد الكريم مدوار”، رئيس الرابطة الوطنية، أن ما حدث في مباراة أهلي برج بوعريريج ووفاق سطيف هو تهور من أشباه المناصرين.

وقال مدوار في تدخله للإذاعة الوطنية: “نحن متأسفين للغاية لما وقع في مباراة أهلي برج بوعريرج ووفاق سطيف، فريقين جارين وعلاقتهم كانت من حسن إلى أحسن ورئيسين أصدقاء”.

وأضاف: “الشيء الذي وقع هو تهور من أشباه المناصرين، فيه خسائر مادية وبشرية وهناك أشخاص موفقين في مباراة لكرة القدم”.

وتابع: “نحن ندين بشدة هذه التصرفات، وشاهدنا خراب في الأرضية وممتلكات المناصرين وحتى لمن كانوا في جوار الملعب”.