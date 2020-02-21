مدوار: “متأكد أن الأندية لن تقاطع مباريات الجولة المقبلة”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار: “متأكد أن الأندية لن تقاطع مباريات الجولة المقبلة”
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، ثقة كبيرة، في عدم مقاطعة أندية المحترف الثاني لمباريات الجولة المقبلة من البطولة.

وصرح عبد الكريم مدوار في هذا الخصوص للإذاعة الوطنية: “لم أتسرع في الحديث عن عواقب مقاطعة الأندية لمباريات البطولة”.

وأوضح رئيس الرابطة الوطنية المحترفة: “لدي ثقة كبيرة بأن الأندية لن تقاطع مباريات الجولة المقبلة، لأن رؤساء الأندية تهمهم مصلحة أنديتهم”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “في حال ما إذا أصر أحد الأندية على مقاطعة البطولة، فإن القوانين واضحة في هذا الخصوص”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777507

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com