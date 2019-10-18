مدوار: “مسعودان خارج السرب وهذا هو موعد إجتماع المكتب التنفيذي”

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، أن جمال مسعودان يغرد خارج السرب، بالنظر للتصريحات التي أدلى بها.

وأوضح عبد الكريم مدوار، للإذاعة الوطنية: “مسعودان، لم يحضر أي إجتماع للرابطة منذ 4 أفريل، هو خارج السرب ويتحدث عن الرابطة”

وأضاف: “عليه إحترام القوانين، وصلاحيات رئيس الرابطة، وعلى كل عضو الإلتزام بالمهام الموكلة له، وفق صلاحياته”.

ومن جهة أخرى أكد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “الأمور تسيير بطريقة عادية، ولا يوجد أي انسداد في الرابطة”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “لا توجد أي مقاطعة في مكتب الرابطة، واجتماع المكتب التنفيذي سيكون الأسبوع المقبل”.