مدوار: “معاقبة ملال من عدمها عائد للجنة الإنضباط”

أكد رئس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن لجنة الإنضباط هي المسؤول الوحيد، عن معاقبة رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، على تصريحاته.

وصرح مدوار: “بالنسبة لرئيس شبيبة القبائل، شريف ملال، فقد تم استدعائه يوم غد الإثنين، لكي يمثل أمام لجنة الانضباط”.

وأضاف: “استدعاء ملال، جاء بعد التصريحات التي أدلى بها مؤخرا، والتي لا علاقة لها مع كرة القدم، وتضر بهيئة كروية، وأصدر بيانات أيضا”.

وتابع: “إذا رأت اللجنة، أن تصريحاته تضر بالرابطة الوطنية، فهم أحرار بمعاقبته أو انذاره، أو أي شيء آخر، فهي لجنة مستقلة”.

وبخصوص تأثير تصريحات ملال، على علاقته مع مدوار، صرح هذا الأخير: “الأمور التي تعنيني شخصيا من تصريحات ملال، إذا رأيت أنها تستحق تحويلها إلى العدالة فسأقوم بذلك، كما يمكن أن لا يصل الأمر لهذا الحد”.

وتابع: “كرويا أو بخصوص الرابطة، فلا شيء سيتغير، قضية ملال، عائدة للجنة الإنضباط، وهي وحدها من تقرر، ولا شيء سيتغير من الجانب الرياضي”.