كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن اقتراحه بتنشيط نهائي السوبر الجزائري في قطر أو السعودية.

وقال عبد الكريم مدوار في تصريح لـ “النهار” “المقابلة برمجت مرتين، و تم تأجيلها لأسباب موضوعية، أنا كرئيس الرابطة لن أتنازل عن برمجة اللقاء”.

وأضاف مدوار “ممكن نلعب نهائي السوبر في قطر أو السعودية مثل الريال و برشلونة”.

كما ختم رئيس الرابطة “في أوروبا يذهبون اللعب في قطر للاستفادة، كان اقتراح من جانبني ونحن لسنا أفضل منهم”.

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