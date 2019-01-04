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مدوار: “منحنا الإجازات للأندية التي سوت ديونها”

الرياضة
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مدوار: “منحنا الإجازات للأندية التي سوت ديونها”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أن الرابطة منحت إجازات اللاعبين الجدد للأندية التي دفعت الديون المترتبة عليها.

وصرح مدوار، لتلفزيون “النهار”: “تلقينا مراسلة بخصوص الأندية التي دفعت ديونها، وعليه قمنا بمنحهم إجازات لاعبيهم الجدد”.

وذكر مدوار، بعض الأندية التي سددت ديونها مؤكدا: “منحنا الإجازات الخاصة بكل من شبيبة القبائل، مولودية الجزائر، أهلي برج بوعريريج وغيرهم”.

وأضاف: “هناك أيضا أندية أخرى متواجدة بالرابطة، لنفس الغرض، وسنعمل على منحهم إجازات لاعبيهم الجدد، بعد التأكد من دفعهم للديون المترتبة عليهم”.


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