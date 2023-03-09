مدوار :”من الأفضل أن يعلن مدربو المنتخبات الوطنية عن قائمتهم مبكّرا”

أبدى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار تذمره بعض الشيء من الضغوط التي يعيشها في برمجة المقابلات.

وقال عبد الكريم مدوار في تصريح لـ “النهار” اليوم الخميس ” مدربو المنتخبات الوطنية في كل الأصناف، من الأفضل أن يعلنوا عن القوائم في وقت مبكر و يأخذ برنامج الرابطة في الحسبان لتفادي المشاكل”.

كما أضاف مدوار عن البرمجة الرمضانية “كل الملاعب تستحوذ على إضاءة إلا ملعب مقرة، شلغوم العيد و البيض، أتمنى تنشيط المباريات في الليل، لأن المستوى يكون أفضل”

وختم مدوار “سنحاول برمجة المباريات في السهرات الرمضانية، قائمة اللاعبين في المنتخب لأقل من 23سنة، كان أفضل الإعلان عنها من قبلن لأن فترة بعض الأندية تعتبر حساسة”.

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