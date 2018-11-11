مدوار: “من حقي السفر بصفتي رئيس الرابطة.. لست رئيس نادي أو تاجر”

رد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، اليوم الأحد، على الإنتقادات التي طالته مؤخرا، من طرف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال.

وبرر مدوار، سفرياته رفقة الخضر ومع الأندية الوطنية قائلا: “لست رئيس السياحة، كما قال البعض، رافقت لأندية الجزائرية التي تلعب كأس إفريقيا مثل مولودية الجزائري، ووفاق سطيف، لتأدية الواجب كرئيس للرابطة”.

وأضاف: “سافرت إلى مدينة الرياض، بعدما تلقيت دعوة، وسفريتي كانت بتزكية من الإتحاد الجزائري لكرة القدم”.

وتابع: “تلقيت دعوة من رئيس “الفاف”، لمرافقة المنتخب الوطني بصفتي رئيس الرابطة، ولست رئيس نادي، أوتاجر”.

وأردف مدوار: “هل شاهدتم من كان يسافر رفقة الخضر في السابق?، أنا لاعب أسبق، ورئيس نادي لمدة 20 سنة، وحاليا رئيس الرابطة، ومن حقي السفر رفقة منتخبنا الوطني”.