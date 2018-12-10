مدوار: “من حق كل فريق الإستقبال بملعبه مهما كانت سعته”

الرياضة
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مدوار: “من حق كل فريق الإستقبال بملعبه مهما كانت سعته”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد عبد الكريم مدوار، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أن القوانين الجديدة لكأس الجمهورية، تسمح لكل الأندية بالإستقبال بملعبها مهما كانت سعته.

وصرح عبد الكريم مدوار، لتلفزيون “النهار”: “الفرق التي تسحب هي الأولى في قرعة كأس الجمهورية، ستستقبل في ملعبها، حتى لو كان يتسع لألف متفرج فقط”.

وأضاف: “هذا القرار جاء احتراما لجميع الأندية المشاركة، لأن حلاوة هذه المنافسة، عندما تلعب في “دوّار”، بلدية، دائرة، أو ولاية”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “هذا القرار يعد من الأمور الإيجابية التي جاء بها التعديل الأخير لقوانين كأس الجمهورية”.


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