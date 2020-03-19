مدوار: “من غير المنطقي الحديث عن موسم أبيض”

إعتبر رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنه من غير المنطقي الحديث حاليا عن موسم أبيض.

وصرح عبد الكريم مدوار، لـ(و.أ.ج): “فيما يتعلق بالإعلان عن موسم أبيض، فلم نصل إلى ذلك بعد، لأنه من غير المنطقي الحديث عن ذلك”.

وأضاف: “لا يمكننا التنبؤ بأي شيء في المستقبل، أتأسف للكلام الذي يطلقه بعض رؤساء الأندية حول الوضع الراهن”.

وأوضح رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم: “الفرق التي تتنافس على اللقب تريد مواصلة المنافسة، في حين الفرق المهددة بالنزول تطالب بموسم أبيض”.

وتابع عبد الكري مدوار: “الرابطة ليست مؤهلة الآن للإعلان عن قرار إلغاء البطولة من عدمه”.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قررت توقيف كل المنافسات الرياضية، بما فيها البطولة الوطنية لكرة القدم، إلى غاية الـ5 أفريل المقبل.