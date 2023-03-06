مدوار: “موبيليس ستباشر مهامها في شبيبة القبائل بعد هذه الخطوة”

طمأن رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، أنصار شبيبة القبائل، بخصوص العقد الذي أبرمته شركة متعامل الهاتف النقال “موبيليس” مع إدارة النادي الأسبوع الفارط.

وانتشرت إشاعات في آخر 24 ساعة، تتحدث عن دخول “موبيليس” كممول فقط للكناري، باعتبار أنها ممولا رئيسيا للرابطة الوطنية لكرة القدم، وجاءت هذه الإشاعات تزامنا مع نفي مدوار، انسحاب “موبيليس” من تمويل هيئته.

ليخرج رئيس الرابطة، على هامش قرعة “دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعات” التي أجريت اليوم الاثنين، بملعب 5 جويلية الأولمبي، عن صمته وينفي كل الإشاعات.

وأكد مدوار، في تصريحات إعلامية، بأن “موبيليس” هي المالك الرسمي لنادي شبيبة القبائل، وتم توقيع العقود بين الطرفين عند الموثق.

قبل أن يبرز مدوار، بأن “موبيليس” تنتظر استكمال الإجراءات الإدارية من أجل مباشرة عملها رسميا على رأس الشبيبة وختم: “هناك إجراءات إدارية لاستخراج السجل التجاري، وستباشر موبيليس عملها في شبيبة القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة”.