مدوار: “مونديال قطر سيكون من أحسن نسخ هذه البطولة عبر التاريخ”

أبدى رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، ثقته في نجاح دولة قطر، في تنظيم مونديال 2022، مؤكدا أنه سيكون من أحسن نسخ هذه البطولة.

وصرح عبد الكريم مدوار، لموقع “العربي”: “كأس العالم في قطر ستكون من أحسن نسخ هذه البطولة عبر التاريخ، بالنظر للبنية التحتية المتميزة والفريدة الموجودة هناك”.

وأضاف ئيس الرابطة الوطنية المحترفة: “الإخوة القطريين سيوجهون أحسن رد لكل المتشائمين والمشككين في قدرتهم عل احتضان المونديال”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “أعرف قطر، وهي دولة متطورة للغاية، لديها الكفاءات اللازمة التي ستجعل النسخة القادمة من كأس العالم مخلدة في التاريخ”.