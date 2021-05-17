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مدوار: “نأمل في إجراء الدورين الربع والنصف نهائي في هذه التواريخ”

الرياضة
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مدوار: “نأمل في إجراء الدورين الربع والنصف نهائي في هذه التواريخ”
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن التواريخ المحتملة لإجراء الأدوار المقبلة من كأس الرابطة.

وصرح مدوار: “سنراعي تواريخ مباريات المنتخب الوطني، والأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية، قبل تحديد موعد الدور الربع والنصف نهائي”.

وأضاف رئيس الرابطة: “نأمل في ايجاد امكانية برمجت هاذين الدورين في أول أسبوعين من شهر جوان المقبل”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “تحديد موعد ومكان اجراء الدور النهائي لكأس الرابطة، سيتم بالتشاور مع الوزارة الأولى، ومن جهتنا نأمل في برمجته في الفاتح من شهر جويلية”.


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