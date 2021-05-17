مدوار: “نأمل في إجراء الدورين الربع والنصف نهائي في هذه التواريخ”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار عن التواريخ المحتملة لإجراء الأدوار المقبلة من كأس الرابطة.

وصرح مدوار: “سنراعي تواريخ مباريات المنتخب الوطني، والأندية المشاركة في المنافسة الإفريقية، قبل تحديد موعد الدور الربع والنصف نهائي”.

وأضاف رئيس الرابطة: “نأمل في ايجاد امكانية برمجت هاذين الدورين في أول أسبوعين من شهر جوان المقبل”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “تحديد موعد ومكان اجراء الدور النهائي لكأس الرابطة، سيتم بالتشاور مع الوزارة الأولى، ومن جهتنا نأمل في برمجته في الفاتح من شهر جويلية”.