مدوار: “نتمنى استغلال الملاعب الجديدة في المسوم الكروي 2023-2024”

تحدث رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الخميس، عن استغلال ملاعب كرة القدم الجديد في الموسم الكروي 2023-2024.

وصرح مدوار، على هامش سحب قرعة رزنامة البطولة المحترفة: “نتمنى أن نستفيد في الموسم الجديد من الملاعب التي دشنت من طرف رئيس الجمهورية”.

كما أضاف: “نتمنى رؤية مباريات المحترف الأول في هذه الملاعب الجديدة التي بنتها الدولة الجزائرية”.

وأردف: “كل موسم نعاني من قضية الملاعب، ونتمنى أن تزول هذه العراقيل، كونه ما الفائدة من بناء ملاعب وعدم استغلالها”.

وتابع عبد الكريم مدوار: “نأمل خلال المسوم الكروي الجديد أن تكون مجهودات في هذا الإطار، لضمان مباريات في المستوى”.